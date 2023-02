Palmeiras x Santos ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes se enfrentam neste sábado (4), pela sexta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Em clássico envolvendo equipes em momentos distintos, o Palmeiras recebe o Santos na noite deste sábado (4), no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, do Paulistão Play, no streaming, e do canal da FPF no Youtube.

Líder do grupo D do estadual com 11 pontos (três vitórias e dois empates), o Palmeiras chega ainda mais confiante para o clássico após conquistar a Supercopa do Brasil. O técnico Abel Ferreira não possui desfalques confirmados e, por isso, deve mandar a campo o que tiver de melhor à disposição.

Do outro lado, o Santos é o lanterna do grupo A com 6 pontos (uma vitória, três empates e uma derrota). O clima é de tensão no Peixe, principalmente após invasão e protesto de uma torcida organizada no CT Rei Pelé. O presidente Andres Rueda foi pressionado a realizar contratações, enquanto o elenco também foi cobrado, entre eles Ângelo. Para piorar o ambiente, Soteldo fará uma cirurgia no ombro e deve desfalcar o time até o fim do estadual.

Prováveis escalações

Escalação do provável Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.

Escalação do provável Santos: João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Sandry, Dodi e Lucas Barbosa; Mendoza, Marcos Leonardo e Lucas Braga.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Santos

Carabajal, Soteldo, Felipe Jonatan, Alex Nascimento, Pedrinho Scaramussa e Ed Carlos estão no departamento médico.

