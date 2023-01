Palmeiras x Sampaio Corrêa ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Times entram em campo nesta quinta-feira (12), pela fase eliminatória da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Sampaio Corrêa se enfrentam na tarde desta quinta-feira (12), às 17h15 (de Brasília), em São José do Rio Preto, pela fase eliminatória da Copinha de 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Após encerrar o grupo 3 na liderança com 100% de aproveitamento, o Palmeiras quer continuar firme em sua caminhada em busca do bicampeonato. O Verdão anotou sete gols e sofreu dois na competição até o momento.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa ficou na segunda posição do grupo 4, com uma vitória, um empate e uma derrota. O time balançou as redes quatro vezes, e sofreu outros quatro.

Prováveis escalações

Escalação do provável Palmeiras: Natan, henri, Thiago, Pedro Felipe, Vitor André, Edney, Vitinho, Allan, Kauan Santos, Thauan e Patrick.

Escalação do provável Sampaio Corrêa: Marlon, Vyctor, Ruan, Felipe, Lucas, Dimas, Claudio, Francisco, Jailson, Adriano e Liedson.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Melhor participação na Copa São Paulo

Após um longo período de jejum, o Palmeiras pôs fim às piadas e conquistou a Copinha em 2022.

Quando é?