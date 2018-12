Santos no Mercado: Quem chega, quem sai e quais as prioridades para 2019?

Fique por dentro das contratações e saídas do Peixe para a próxima temporada

A temporada 2018 para o Santos acabou com a equipe terminando o Brasileirão na modesta 10ª colocação. Agora, o Peixe volta suas atenções para 2019.

Na próxima temporada, o Peixe disputará quatro competições: Paulistão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Brasileirão. Em busca de reforços, a diretoria do Alvinegro praiano começa a montar o elenco para 2019.

Confira abaixo quem são os reforços já confirmados, quais jogadores deixaram o clube e as negociações de contratações e saídas em andamento.

Quais as prioridades para 2019?



(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Treinador: Com a saída de Cuca, o Peixe ainda busca um acerto com um técnico para 2019. Com Abel Braga já anunciado pelo Flamengo, Vanderlei Luxemburgo, Roger Machado, Dorival Júnior, além dos além dos estrangeiros Ariel Holan e Seedorf são nomes comentados.

Com a chegada do treinador, o Santos discutirá reforços para a próxima temporada. Estão no planejamento da diretoria um zagueiro, um volante, um meia e um centroavante.

Quem chega?



Com futuro incerto no Fla, Diego é um desejo do presidente José Carlos Peres (Foto: Alexandre Loureiro/Getty)

Interesse! Diego: O presidente do Santos, José Carlos Peres, já manifestou o interesse no ídolo Diego, que não sabe se seguirá no Flamengo.

Interesse! Robinho: Outro ídolo do Peixe que o presidente gostaria de trazer de volta é Robinho, que tem contrato com o Sivasspor, da Turquia, até o fim de junho de 2019.

Interesse! Airton: O Santos está atento a situação do volante, que ainda não renovou seu contrato com o Fluminense.

Quem sai?



Peixe não conseguiu renovar o empréstimo do artilheiro (Foto:Ivan Storti/Santos FC)

Já foi embora! Gabigol: Artilheiro da equipe no Brasileirão e na temporada, o atacante não ficará no Peixe. Em janeiro, se reapresentará a Inter de Milão para saber qual será o seu futuro.

Já foi embora! Cuca: Por conta de problemas de saúde, o treinador deixou o Santos.

Se aposentou! Renato: O volante pendurou as chuteiras, mas seguirá no Santos como executivo de futebol.

De saída! Léo Cittadini: O meia, que não terá seu contrato renovado com o Santos, está na mira do Atlético-PR.

Pode sair! Dodô: Com o fim do empréstimo, o Santos tenta negociar com a Sampdoria a permanência do lateral-esquerdo. No entanto, até o momento, ainda não houve acordo.

Pode sair! Diego Pituca: O Santos ainda busca a renovação com o volante. Antes tratada como díficil, agora a negociação parece caminhar para um final feliz para o torcedor do Peixe.

Pode sair! Bruno Henrique: O camisa 11 está na mira de vários clues para 2019, como Cruzeiro e Flamengo.