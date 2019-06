Palmeiras retoma liderança do Brasileirão e mantém invencibilidade antes da parada

Verdão tem sete vitórias e um empate, sem considerar o triunfo sobre o Botafogo, que será julgado pelo STJD

O segue invicto nesta edição do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta-feira (13), o Alviverde venceu o Avaí por 2 a 0, no Allianz Parque e chegou ao seu oitavo jogo sem perder - sem contar o triunfo sobre o , que será julgado pelo STJD.

Com gols de Deyverson e Bruno Henrique, o Palmeiras não sofreu riscos na partida disputada em seus domínios e segue se não disparado na liderança, mas incontestável na primeira posição do Brasileirão e irá para a pausa para a com dois pontos a mais que o , que pode chegar a cinco, caso o STJD considere o placar contra o Botafogo.

Quer assistir jogos ao vivo e de onde quiser? Assine o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Uh papai chegou! 🎶😂

Se liga na comemoração do primeiro gol do . Boa, Deyvin!#AvantiPalestra pic.twitter.com/okKKUcmQjL — SE Palmeiras (@Palmeiras) 14 de junho de 2019

Até o momento, sem considerar a partida contra o clube carioca, o Palmeiras venceu sete jogo e empatou um, com 17 gols marcados e apenas dois sofridos.

"Era o que a gente estava pensando, terminar entre os primeiros. Sabemos que tem muito campeonato pela frente, é descansar nesses dias para voltar ainda mais forte", disse Dudu após o duelo com o Avaí.

Já o lateral-direito Marcos Rocha reconheceu que a parada para a Copa América será importante para o elenco palmeirense.

Mais artigos abaixo

"Eu acho válida pela sequência, pela intensidade que estamos colocando durante as partidas. Vai ser importante para recuperar emocionalmente e fisicamente. Além de dar sequência no trabalho que vem sendo feito. A gente sabe que a partir do próximo mês têm mata-matas importantes", afirmou.

Na próxima rodada do Brasileirão, no dia 14 de julho, o Palmeiras faz clássico contra o , no Morumbi.