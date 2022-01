Palmeiras reduz valor dos ingressos e inicia pré-venda para jogo contra Ponte Preta

Cumprindo com o objetivo de aproximar cada vez mais o torcedor do Palmeiras do seu time de coração e atendendo a uma antiga reinvindicação de redução no preço dos ingressos, as entradas para os jogos do Palmeiras como mandante pelo Campeonato Paulista 2022 terão valores menores em relação aos anos anteriores, a começar pelo duelo com a Ponte Preta, que acontecerá na quarta-feira (26), às 21h35, no Allianz Parque, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A iniciativa faz parte do planejamento da nova gestão do clube para a temporada.

As entradas para o confronto com a Ponte têm valor mínimo de R$ 60,00 e estarão à venda exclusivamente para os sócios-torcedores Avanti a partir desta sexta (21), às 10h, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. Os sócios-torcedores palmeirenses terão os descontos previstos em cada plano e exclusividade na compra dos ingressos via internet até segunda (24), às 10h, quando começará a comercialização para o público em geral. A venda para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

Para ter acesso aos descontos oferecidos pelos planos do Programa Avanti, basta o sócio-torcedor selecionar um ingresso de setor contemplado por seu plano e, no procedimento de compra, ativar o seu benefício clicando em “Adicionar um desconto”. Neste momento, o associado poderá optar pelo desconto de seu plano ou então, se preferir, selecionar “Usar voucher” e utilizar os créditos oferecidos pelo programa acumulados durante o período sem torcida nos estádios.

No dia do jogo, o acesso e a permanência do torcedor no estádio só serão permitidos mediante apresentação do comprovante de vacinação completa com as duas doses ou dose única, comprovante de vacinação da primeira dose e o resultado negativo do teste PCR realizado nas últimas 48 horas antes do jogo ou resultado negativo do teste antígeno nas últimas 24 horas antes do jogo, além da utilização de máscara, higienização das mãos, respeito ao distanciamento social e eventuais medidas adicionais determinadas pelas autoridades competentes.