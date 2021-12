Palmeiras recua após exames médicos e deve desistir de contratar Huerta

O Palmeiras está perto de desistir da contratação do zagueiro Valber Huerta. Depois de ter tudo certo para contratar o chileno, o clube recuou na negociação. O departamento de futebol ainda não se pronunciou, mas não deve assinar com o jogador, que já realizou exames médicos. A negociação não deve ter um desfecho positivo no mercado da bola. A informação foi inicialmente divulgada pela ESPN e confirmada pela GOAL.

O Verdão ficaria com 80% dos direitos econômicos do atleta de 28 anos, enquanto a Universidad Católica manteria 20%, conforme revelado pelos chilenos em meio às negociações. Os paulistas, no entanto, recuaram do acordo na noite desta terça-feira (14).

A Universidad Católica havia anunciado que o atleta viajou ao Brasil para realizar exames médicos e assinar contrato na Academia de Futebol. Entretanto, houve um imbróglio que motivou a mudança de postura do clube nas tratativas.

"Cruzados chegou a um acordo com o Palmeiras, do Brasil, pela transferência de Valber Huerta, mantendo o direito de receber 20% de uma futura venda do jogador. O zagueiro seis vezes campeão com a Universidad Católica (três campeonatos nacionais e a mesma quantidade de Supercopas) viajará ao Brasil para realizar exames médicos, assinando seu contrato posteriormente", explicou a Católica na tarde desssa segunda-feira (13).

Em sua última temporada pela Universidad Católica, Valber Huerta fez 44 partidas e marcou três gols. Ele foi titular em 43 compromissos da equipe e atuou em 3.904 minutos.

Valber Huerta deve voltar para o time chileno depois da viagem a São Paulo. Ele tem contrato com a Católica até 31 de dezembro de 2022.