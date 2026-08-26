Palmeiras recebe recusa da Conmebol ao tentar reverter punição de Andreas Pereira

O Palmeiras recebeu nesta terça-feira (25) a confirmação de que não poderá contar com Andreas Pereira no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra a LDU. Antes da definição da punição, porém, o clube tentou reverter a decisão da Conmebol e evitar que o meio-campista fosse desfalque no duelo. As duas iniciativas do Verdão foram rejeitadas pela entidade sul-americana.

Segundo informações da ESPN, o Palmeiras enviou um representante à sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, logo após o primeiro confronto com o Cerro Porteño, pelas oitavas de final. O objetivo era apresentar os argumentos do clube à Comissão de Apelações e buscar uma revisão do caso envolvendo Andreas Pereira.

A primeira tentativa foi anular o cartão vermelho recebido pelo jogador na partida contra os paraguaios. O Palmeiras, no entanto, recebeu uma resposta negativa da entidade. Na sequência, o clube apresentou uma segunda alternativa: tentou descaracterizar o lance como agressão, enquadramento utilizado pelo árbitro uruguaio Gustavo Tejera na súmula da partida. Novamente, a Conmebol recusou o pedido.

Veja o lance da expulsão de Andreas Pereira:

Com a decisão mantida, a Unidade Disciplinar da Conmebol confirmou dois jogos de suspensão para Andreas Pereira pela expulsão. O meio-campista já havia cumprido uma partida de gancho no duelo de volta contra o Cerro Porteño e, por isso, ficará fora apenas do jogo de ida contra a LDU. A punição foi confirmada na segunda-feira (24) e comunicada ao Palmeiras nesta terça.

Internamente, o Palmeiras entende que fez o possível dentro dos fóruns adequados para tentar reverter a situação, mas considerou a Conmebol irredutível no caso. Com as duas tentativas negadas, o clube não conseguiu evitar a ausência de um dos principais jogadores do elenco no início das quartas de final da Libertadores.

Andreas Pereira é uma das peças mais importantes do time de Abel Ferreira e vinha tendo participação decisiva na temporada. Sem o meio-campista, Lucas Evangelista aparece como uma das principais opções para assumir a vaga no setor.

O Palmeiras enfrenta a LDU na quarta-feira, 9 de setembro, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, no Nubank Park. Ao que tudo indica, Andreas estará disponível apenas para o segundo confronto, caso não haja nenhuma nova mudança disciplinar.