Palmeiras x Realidade Jovem ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão feminino

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (2), pela primeira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Realidade Jovem se enfrentam na tarde desta terça-feira (2), às 15h30 (de Brasília), no Canindé, em São Paulo, pela primeira rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Atual campeão, o Palmeiras inicia a sua caminhada em busca do bicampeonato estadual. Do outro lado, o Realidade Jovem quer surpreender o forte rival.

Prováveis escalações

Palmeiras feminino: Kate, Lorena, Beatriz, Poliana, Duda Santos, Amanda, Bruna, Sorriso, Katrine, Camila e Andressinha.

Realidade Jovem feminino: a confirmar.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Realidade Jovem

Não há desfalques confirmados.

Quando é?