Palmeiras x RB Bragantino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (13), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e RB Bragantino se enfrentam na noite deste sábado (13), a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Com o apoio de sua torcida, o Palmeiras busca mais uma vitória para manter a sua invencibilidade, além de dormir na liderança do campeonato. O Verdão vem de uma sequência de dez partidas (em todas as competições) sem perder. As baixas no Alviverde são Piquerez e Zé Rafael, ambos suspensos.

Já o RB Bragantino empatou no meio da semana e caiu para o 15º lugar, com 6 pontos. O Massa Bruta quer mostrar a sua força diante do poderoso rival. A equipe de Bragança Paulista tem uma série de desfalques por suspensão e lesões.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Palmeiras ganhou 14 vezes, o Bragantino três, além de três empates.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Vanderlan; Richard Ríos (Fabinho), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Artur e Rony.

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Eduardo Santos, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Bruninho; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha.

Desfalques

Palmeiras

Zé Rafael e Piquerez cumprem suspensão.

RB Bragantino

Jadsom e Thiago Borbas cumprem suspensão, enquanto Maycon Cleiton, Nacho Laquintana, Léo Ortiz, Luan Cândido, Lucas Cunha e Raul estão no departamento médico. Já Kevin Lomónaco está afastado.

Quando é?