Palmeiras quer fechar "projeto Mundial" como marco do ciclo Crefisa

Clube chega ao sexto ano com a patrocinadora, que pode ganhar ainda mais força política em caso de conquista da Libertadores

Palmeiras e Crefisa chegam no ponto alto da parceria iniciada em 2015 na tarde deste sábado, na tão aguardada final da Libertadores da América contra o Santos, no estádio do Maracanã. No sexto ano de patrocínio, o Verdão nunca havia estado tão perto de concretizar o "projeto Mundial".



"O que a torcida pode esperar é que não mediremos esforços para conquistarmos a Libertadores. Quero ver o Palmeiras campeão mundial. É isso que a torcida pode esperar do patrocinador. Não mediremos esforços para buscar o título mundial", disse Leila Pereira, dona da Crefisa e conselheira do clube.



A fala, no entanto, remete a uma entrevista concedida ainda em 2016, antes até do Palmeiras vencer o primeiro Brasileiro apoiado pela instituição financeira. A obsessão por uma segunda taça da Libertadores era clara e foi se materializar justamente no ano mais improvável.



Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras/Divulgação

Participante do torneio continental como campeão de um torneio nacional em três dos últimos cinco anos, o Verdão só havia chegado a uma semifinal, em 2018, quando acabou caindo para o Boca Juniors.



Na atual edição, classificou-se após um fim de 2019 como cooadjuvante do Flamengo e um período com Luxemburgo no qual chegou até a temer uma aproximação com a zona de rebaixamento. A recuperação fulminante, impulsionada por Abel Ferreira, pode dar à parceria a imortalidade alcançada nos anos 90 com a Parmalat.



Diferentemente da empresa de laticínios, no entanto, a Crefisa não parece estar próxima de deixar o Palmeiras com a possibilidade de título continental. Uma conquista, por sinal, impulsionaria como nunca Leila Pereira como candidata a suceder Maurício Galliote na eleição marcada para o final deste ano.



Seria um caso inédito no Palmeiras de uma parceira comandando tanto a gestão do futebol quanto a parte administrativa, levando o vínculo a um patamar raríssimo até no futebol mundial. A decisão, no entanto, aparece como elo fundamental para isso se realizar.