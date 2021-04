Palmeiras quer centroavante para "brigar" com Luiz Adriano e atacante de lado

Clube sabe da necessidade de peças, mas não vê urgência e busca reforço sem loucura financeira

O Palmeiras está de olho no mercado da bola em busca de reforços para o técnico Abel Ferreira. As posições prioritárias são um centroavante para disputar posição com Luiz Adriano e um atacante de beirada.

Ademir, do América-MG, se encaixa nesse segundo perfil de jogador ofensivo pelos lados e tem conversas em andamento. O atleta de 26 anos tem vínculo até dezembro e a partir do meio do ano poderia assinar um pré-contrato. Em 2020, o jogador canhoto fez 14 gols em 50 jogos pelo América-MG.

Em relação ao centroavante, o nome inicialmente buscado foi o de Rafael Santos Borré, do River Plate. Abel pretende ter no elenco um jogador para dividir a função com Luiz Adriano e de características semelhantes. Nos jogos, ele tem improvisado Willian, Rony e subiu Gabriel Silva.

No caso específico de Borré, no entanto, o lado financeiro pesou e o Palmeiras recuou na tentativa, em meio à paralisação do futebol paulista e o cenário de incertezas com o avanço da pandemia de Covid-19.

Nesse sentido, o Palmeiras adota cautela e não vê desespero na busca por reforços. O clube entende que as negociações precisam estar dentro da realidade financeira e sejam viáveis para não estourar o orçamento.

No mercado da bola, também comenta-se que o Verdão estaria de olho em um lateral-esquerdo. Hoje, Matias Viña é o titular da posição. O uruguaio costuma ter o nome citado em possíveis buscas de times do exterior. Lucas Esteves e Victor Luis são os outros nomes da posição.