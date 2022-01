Palmeiras propõe rescisão, mas Luiz Adriano exige 100% do contrato e cria impasse

A diretoria do Palmeiras se reuniu com o estafe de Luiz Adriano nos últimos dias e voltou a propor uma rescisão contratual amigável. O jogador, contudo, não abre mão do que tem para receber até o fim do compromisso, o qual se encerra em 30 de junho de 2023, conforme apurado pela GOAL.

O clube não tem interesse na permanência do centroavante de 34 anos, que também não pensa em seguir na Academia de Futebol. O impasse se dá por causa dos valores envolvidos no vínculo. Com 18 meses restantes de acordo, o atleta fatura mais de R$ 1 milhão mensal. Ele deseja embolsar 100% do contrato, mesmo que de forma parcelada, para firmar a quebra do vínculo empregatício.

Em meio ao impasse, Luiz Adriano já foi autorizado a buscar um novo clube. O seu representante, Junior Mendonza, está à procura de um destino no exterior. O atleta acredita que apenas um clube do futebol estrangeiro será capaz de pagar o valor desejado — ele quer manter a remuneração recebida no Palmeiras.

O centroavante teve algumas sondagens no mercado da bola nos últimos meses. Contudo, as procuras não evoluíram para oferta. Ele ainda não teve uma proposta sequer para deixar a Academia de Futebol desde que foi colocado como fora dos planos de Abel Ferreira.

O departamento de futebol do Palmeiras optou pela saída de Luiz Adriano por dois motivos: os valores gastos com o atleta são considerados alto e também há incômodo por sua relação com a torcida. Na temporada passada, após a volta do público aos estádios, ele bateu boca com palmeirenses em jogos no Allianz Parque.

Na temporada passada, Luiz Adriano disputou 37 partidas pelo Palmeiras, com cinco gols marcados e cinco assistências. Ele esteve em campo por 2.015 minutos.