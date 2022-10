Palmeiras x Portuguesa: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12), pelas quartas de final do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Portuguesa duelam nesta quarta-feira (12), no Allianz Parque, a partir das 11h (de Brasília), pela partida de volta das quartas de final Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, do Estádio TNT Sports e do Youtube da FPF, na internet.

Após empatarem por 1 a 1 no primeiro duelo, quem vencer o confronto avança à semifinal. Caso haja uma nova igualdade, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Prováveis escalações

Possível escalação do Portuguesa: Ronaldo, Gustavo, Kauã, Lucas, Alysson, Rodrigo, Miguel, João Victor, Luccas, Misael e Wevysther.

Possível escalação do Palmeiras: Natan, João Pedro, Henri, Gustavo, Kaiky, Ian, Kevin, Allan, Wendell, Jhonatan e Kauan.

Desfalques da partida

Portuguesa:

sem desfalques confirmados.

Palmeiras:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 12 de outubro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: Allianz Parque, São Paulo - SP