Palmeiras pode ser punido por ter mantido Del Nero em seu Conselho

De acordo com publicação do jornal O Estado de São Paulo, a entidade pode rebaixar a equipe após determinar o banimento do ex-presidente da CBF

O Palmeiras corre risco de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro por manter o ex-presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, no Conselho Deliberativo. Banido de qualquer atividade relacionada ao futebol, o antigo cartola não pode estar entre os conselheiros do clube. Entre as possíveis sanções, está o descenso. A informação é do jornal O Estado de São Paulo.

A confirmação sobre uma eventual pena é da Fifa. Por meio de um porta-voz, a entidade comunicou à publicação que o clube está sujeito às sanções determinadas no artigo 64 de seu código disciplinar. De acordo com este trecho, o clube "será avisado e notificado que, no caso de inadimplência ou não cumprimento de uma decisão dentro do prazo estipulado, pontos serão deduzidos ou será ordenado o rebaixamento para uma divisão inferior". Ainda há o risco de proibição de transferências de atletas.

Seraphim Del Grande, presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras, também falou sobre o caso ao jornal: "Ele nos entregou um pedido de licença. Enquanto o caso com a Fifa ainda estiver com a possibilidade de recursos, iremos aguardar", declarou.

O Comitê de Ética da Fifa decidiu, em 27 de abril de 2018, que Del Nero está impossibilitado de exercer qualquer função no esporte. Ele foi condenado por suborno e corrupção, conflito de interesse e desvio de conduta e ainda foi multado 1 milhão de francos suíços (R$ 3,5 mi na cotação atual).

O ex-mandatário da CBF diz ser inocente e recorreu da decisão da Fifa com o intuito de quebrar a punição.