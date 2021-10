Palmeiras pode inspirar Cuca no sonho do título de Brasileirão do Atlético-MG

O Galo tem como grande objetivo da temporada conquistar o Campeonato Brasileiro após um longo e incômodo jejum

O Atlético-MG chegou à semifinal da Libertadores apontado, por muitos, como favorito no duelo contra o Palmeiras. Mas acabou eliminado após dois empates, com a regra do gol qualificado fazendo a diferença em confrontos marcados pelo equilíbrio e decidido – como costuma acontecer em jogos assim – nos mínimos detalhes. Mas o Galo ainda tem pela frente uma temporada que pode ser histórica, enquanto se vê na disputa pelos títulos da Copa do Brasil (semifinal) e Brasileirão (onde é líder após 21 jogos disputados).

Não há dúvidas que o objetivo principal é o Campeonato Brasileiro. Já são 50 anos desde a primeira e única conquista do Galo no certame, o maior jejum vigente e o maior jejum da história se considerarmos todos os clubes que foram campeões dos diferentes formatos da nossa primeira divisão nacional. O Atlético lamentou a queda na Libertadores, mas sabe que é preciso virar logo a página. E uma das inspirações para os alvinegros escreverem uma história vitoriosa na Série A vem justamente do técnico alvinegro Cuca... e do Palmeiras.

“Vamos ganhar o campeonato. Não desmerecendo os adversários, mas vamos ganhar o campeonato (...) Vamos buscar o Brasileiro”, disse Cuca em 2016 após eliminações do seu Palmeiras para o Santos, no estadual, e depois de queda recente ainda na fase de grupos da Libertadores daquela temporada. A promessa foi entregue com uma rodada de antecedência, colocando fim a uma espera de 22 anos em que a torcida palmeirense não via seu time levantando a taça do Brasileirão.

Cuca em 2016, campeão brasileiro pelo Palmeiras após eliminações (Foto: Getty Images)

Se Cuca fez a previsão do título palmeirense antes do início daquele Campeonato Brasileiro, na edição 2021 o seu Atlético-MG já ocupa a liderança do certame após 21 jogos disputados. Possui o melhor aproveitamento (73%), a melhor defesa (apenas 13 gols sofridos) além de ter um dos melhores ataques (32 tentos marcados). O seu elenco compõe uma das maiores potências esportivas do Brasil, com destaque para a ótima temporada de Hulk no ataque. De acordo com dados da UFMG, hoje o Galo tem 81.3% de chances de ser o campeão brasileiro de 2021.

Após a queda nas semifinais da Libertadores, Cuca não foi tão enfático sobre o título brasileiro quanto havia sido em 2016 com o Palmeiras. “Saber perder faz parte do jogo e para se ganhar, você tem que ter o luto de um dia, no máximo, porque depois de amanhã já tem que estar com a guarda alta dentro das outras competições”, disse o técnico. O discurso mais forte e confiante, contudo, desta vez veio dos jogadores.

(Foto: Pedro Souza/Atlético)

“Esse sonho, hoje, não é só da massa atleticana. É também de todos os jogadores, toda a diretoria e comissão técnica, mas acima de tudo É MEU! E nós vamos conquistar!”, escreveu o atacante Hulk em suas redes sociais. O discurso foi parecido ao de praticamente todos os membros do elenco atleticano. E ao de Dadá Maravilha, autor do gol do título brasileiro de 1971 e artilheiro daquele campeonato (foram 15 gols marcados no total).

“O Atlético está com pinta de campeão”, disse em entrevista ao Globo Esporte o ex-jogador e eterno ídolo atleticano. Esta também é a esperança dos milhões de torcedores alvinegros e de quem trabalha dentro do clube.