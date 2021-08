Palmeiras parcela compra de Piquerez em quatro anos e só começa a pagar em 2022

O Verdão acertou a compra do lateral esquerdo por US$ 3,8 milhões (R$ 19,7 milhões) e só vai começar a pagar em janeiro de 2022. Valor será parcelado

O Palmeiras parcelou a compra de Joaquín Piquerez , lateral esquerdo anunciado pelo clube no último sábado (31). O clube vai pagar US$ 3,8 milhões (R$ 19,7 milhões na cotação atual) pela aquisição de 80% dos direitos econômicos do atleta de 22 anos, que defendia as cores do Peñarol, do Uruguai.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A negociação para a aquisição do atleta foi conduzida pelo agente brasileiro André Cury. Nos termos da transação, ficou definido que o Verdão iniciará o pagamento do montante somente a partir de janeiro de 2022. Os paulistas não tiveram que quitar nem uma parcela sequer por causa do acordo neste ano.

O valor pela contratação de Piquerez ainda será parcelado pelo tempo de contrato dele no Palmeiras. Com parcelas idênticas, o clube quitará o montante em quatro temporadas, até o fim de 2025, quando se encerrará o seu vínculo no Allianz Parque. A ideia é que sejam pagos US$ 950 mil (R$ 4,9 milhões) por ano até o fim do compromisso do atleta.

Revelado pelo Defensor Sporting, Piquerez chegou aos profissionais ainda em 2017. Dois anos depois se transferiu para o River Plate-URU, e após uma temporada chegou ao Peñarol, clube que fez mais sucesso em sua carreira. O lateral era convocado pela seleção de base sub-17 do Uruguai e chegou a participar do Pré-Olímpico, porém, o Uruguai não se classificou para as Olimpíadas.

Piquerez atua apenas pela lateral direita, o jogador ganhou destaque na campanha do Peñarol que eliminou o Corinthians ainda na fase de grupos, da Copa Sul-Americana desta temporada. O lateral possui características mais defensivas, não que isso seja um problema para o Palmeiras que conta com Jorge também para a posição.

O Alviverde terá que pagar esses valores a três clubes diferentes: Defensor Sporting, River Plate-URU e Peñarol, todos os time detem uma parte dos direitos econômicos. O Palmeiras espera pagar toda a trasferência entre 2022 e 2025.

Na sua chegada, o jogador disse que era um passo muito importante na sua carreira: "É um passo muito importante, todo jogador aspira dar um salto de qualidade em sua carreira, e eu venho ao atual campeão da Libertadores, o Maior Campeão do Brasil. É um clube muito grande, a nível mundial, estou contente e espero estar à altura do que é este clube", continou Piquerez. "Darei tudo de mim para estar à altura do clube, ganhar muitos títulos e assim fazer história no Palmeiras".