Palmeiras ouve "não" do Leverkusen por Alario, mas insiste em negócio

O Bayer Leverkusen deu uma resposta negativa para a proposta do Palmeiras por Lucas Alario. Os paulistas, no entanto, não desistiram da contratação do atacante argentino no mercado da bola. A ideia é buscá-lo por empréstimo até o fim de 2022, com os direitos fixados.

Os alemães reprovaram a primeira oferta palmeirense. O clube presidido por Leila Pereira tenciona pagar uma compensação financeira pelo empréstimo e também arcar com o salário do atleta de forma integral.

A negativa dos europeus ocorreu por dois motivos: os valores da compensação finaneira e da compra dos direitos ao fim da cessão por empréstimo. O Palmeiras tenta fazer ajustes nos números para enviar uma nova proposta aos alemães.

O atacante Lucas Alario é tratado como a principal alternativa do Palmeiras para a camisa 9 em 2022. O clube busca um nome de peso para a vaga, já que pensa em liberar Luiz Adriano para negociar com outro clube no mercado da bola. Rafael Navarro também chegou ao clube nesta janela de transferências.

Contratado em agosto de 2017 pelo Leverkusen, Alario tem vínculo até 30 de junho de 2024. O jogador foi adquirido por 24 milhões de euros à época. Ele vinha de temporadas de destaque pelo River Plate, clube com o qual conquistou a Libertadores.

Na atual temporada europeia, Lucas Alario fez 16 partidas

A informação sobre o andamento das negociações entre Palmeiras e Leverkusen foi inicialmente divulgada pelo Nosso Palestra e confirmada pela GOAL.