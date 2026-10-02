Palmeiras organiza retorno de 11 convocados e tenta evitar desfalques contra o Bahia

O Palmeiras trabalha para definir a logística de retorno dos 11 jogadores que estão com suas seleções durante a Data Fifa. A preocupação do clube é fazer com que os atletas estejam de volta a tempo do confronto com o Bahia, na quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 29ª rodada do Brasileirão. Os amistosos internacionais terminam na terça-feira (6).

A situação é mais simples para os três paraguaios do elenco. Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa enfrentam a Colômbia nesta sexta-feira (2), nos Estados Unidos, e voltam a campo na segunda-feira (5), contra o New York Red Bulls. Gómez é titular da seleção e disputou grande parte do duelo contra a Bolívia, enquanto Mauricio deu lugar a Sosa no meio-campo na metade do segundo tempo.

Entre os demais, Flaco López e Agustín Giay têm compromisso com a Argentina na terça-feira (6), contra Benin, em Buenos Aires. Ambos estiveram presentes na vitória da Albiceleste por 4 a 0 contra a Bolívia, com Giay começando como titular na lateral-direita e Flaco marcando o último gol argentino depois de entrar no segundo tempo.

Ainda na terça-feira (6), Jhon Arias enfrenta o Peru com a seleção da Colômbia, em Miami. Piquerez e Emiliano Martínez vivem o cenário mais complicado: os dois também jogam na terça, mas defendem o Uruguai diante da Índia, em território indiano, aumentando o tempo e a distância do deslocamento até São Paulo.

O Palmeiras já utilizou aviões fretados e até a aeronave da presidente Leila Pereira em situações semelhantes para agilizar o retorno de jogadores convocados. Desta vez, porém, o planejamento ainda não foi definido. Além dos oito atletas estrangeiros do elenco profissional, o clube também tem Kauan Lima, Erick Belé e Heittor com a seleção brasileira sub-20, que enfrenta o México no domingo (4).

A comissão técnica também terá de avaliar as condições físicas dos jogadores na reapresentação. O Palmeiras vem monitorando o desgaste dos convocados desde a Copa do Mundo, depois de registrar problemas físicos com atletas que participaram do Mundial. A ideia é analisar individualmente quem terá condições de atuar contra o Bahia e por quanto tempo, evitando aumentar o risco de novas lesões.

O duelo com o Bahia será o primeiro de uma sequência pesada para o Palmeiras. A partir da partida pelo Brasileirão, o time terá dez jogos em aproximadamente um mês, incluindo seis compromissos pelo campeonato nacional e as semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores. Por isso, o clube tenta contar com o maior número possível de jogadores na retomada.