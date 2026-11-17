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Arias, Flaco López e Giay viajarão em voos fretados para Belo Horizonte e serão avaliados após a chegada; Gómez e Mauricio estão fora do duelo

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O Palmeiras montou uma operação logística para tentar contar com três de seus titulares no confronto com o Cruzeiro, nesta quarta-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jhon Arias, convocado pela Colômbia, e Flaco López e Giay, que estão com a seleção argentina, viajarão em voos fretados diretamente para Belo Horizonte e têm chegada prevista para a madrugada de quarta-feira. A presença do trio, ao menos entre os relacionados, dependerá das condições físicas após os compromissos internacionais.

Gustavo Gómez e Mauricio, por outro lado, serão desfalques. Os paraguaios seguirão o planejamento de retorno da seleção nacional, sem tempo hábil para chegar a Belo Horizonte e participar da partida. Ambos estiveram em campo na vitória por 2 a 1 sobre o Japão, em Singapura, resultado no qual o zagueiro palmeirense marcou um dos gols. Os demais convocados também passarão por avaliações assim que retornarem ao clube.

O elenco alviverde ainda recebeu de volta quatro jogadores que estavam com a seleção brasileira sub-20: o goleiro Kauan, os meio-campistas Luis Pacheco e Vinicius e o atacante Erick Belé. O quarteto chegou ao Brasil na madrugada desta terça-feira (17) e também pode aparecer entre as opções da comissão técnica para o duelo.

Abel Ferreira terá de lidar com uma série de problemas para montar a equipe que enfrentará o Cruzeiro. Além das ausências provocadas pela Data Fifa, o treinador perdeu dois titulares do sistema defensivo por lesão: o zagueiro Murilo, que sofreu uma contusão muscular na semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco, e o lateral-esquerdo Piquerez, que se machucou durante amistoso da seleção uruguaia. A situação do uruguaio ampliou a insatisfação de Abel com o calendário brasileiro, já que a janela de compromissos das seleções acontece justamente antes de uma sequência decisiva da temporada.

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O Palmeiras encerrou na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, a preparação para enfrentar a equipe mineira. Após o treinamento, o zagueiro Barboza destacou que a pausa para os compromissos internacionais também permitiu ao elenco recuperar jogadores e trabalhar aspectos da equipe, algo difícil em meio à sequência de partidas. “Na verdade, a parada da Data FIFA serviu não só para recuperar alguns jogadores que vinham com dores, mas também para treinar. Quando você tem tantos jogos seguidos, não temos tempo para treinar. Essa parada vai nos ajudar muito nesta última sequência de jogos”, afirmou.

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Sobre o confronto no Mineirão, o defensor reconheceu a dificuldade do adversário, mas reforçou que o objetivo palmeirense é conquistar os três pontos.

“Falando mais sobre o jogo com o Cruzeiro, vai ser um jogo muito difícil, fora de casa. Sabemos que eles são fortes, estão em cima na tabela também, brigando pela vaga nas copas, e o nosso objetivo é ganhar. É o único jeito que temos de encarar esse jogo, sabendo que é muito importante para continuar na luta e sonhando que ainda é possível”, analisou o camisa 2, que soma 23 partidas e um gol na temporada.

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Campeão brasileiro e da Libertadores em 2024 pelo Botafogo, Barboza também falou sobre a importância de manter o foco no compromisso mais próximo, sem antecipar as decisões que ainda estão por vir.

“Durante minha carreira como jogador, tenho isso como regra: pensar jogo a jogo. Não pensar no que vem pela frente, mas no que tem mais próximo. Acho que esse clube deixa isso muito claro. É fundamental estarmos concentrados no Cruzeiro, que é o objetivo principal agora”, concluiu.