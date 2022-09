Palmeiras não leva Endrick contra Athletico-PR, mas o prepara ainda para 2022

Garoto de 16 anos começou a treinar com o time principal nesta semana, mas ainda não estará entre os relacionados para jogo da Libertadores

Endrick começou a treinar com o elenco do Palmeiras nesta semana. Contudo, não estará entre os relacionados de Abel Ferreira para o jogo desta terça-feira (6), diante do Athletico-PR, pela semifinal da Libertadores. O desejo é que ele fique à disposição para a reta final da temporada, como soube a GOAL.

O português é cauteloso em relação à utilização do garoto de 16 anos. Tratado como uma promessa nas divisões de base do clube, o atacante terá chances de atuar posteriormente, em partidas ainda deste ano.

A comissão técnica não o colocará em campo para enfrentar o Athletico-PR, no jogo de volta da semifinal da Libertadores, por crê que ele ainda não está totalmente preparado para atuar entre os profissionais. Abel Ferreira acredita que ele precisa de um período de maturação no time principal para jogar posteriormente.

A ideia inicial é que o jogador esteja ambientado ao futebol profissional antes de relacioná-lo para um duelo. O processo para colocá-lo em campo demandará tempo, como soube a reportagem, especialmente porque ele enfrentará atletas mais preparados no time principal.

Endrick assinou o primeiro contrato profissional com o Palmeiras em 22 de julho passado, com duração de três temporadas, e tem multa rescisória para o exterior de 60 milhões de euros (R$ 310,41 milhões na cotação atual) para o exterior.

O jovem atacante tem 24 jogos pelas divisões de base do Palmeiras nesta temporada, entre as categorias sub-17 e sub-20. Ele fez 19 gols no período e soma 1.562 minutos em campo.