Palmeiras multa Deyverson em R$ 350 mil por cusparada no Derby

Atacante teve reunião com Alexandre Mattos após mais um caso de indisciplina

O atacante Deyverson foi multado pelo Palmeiras por conta da cusparada que deu no volante Richard, do Corinthians, na derrota por 1 a 0, no último sábado (2), em pleno Allianz Parque.

Deyverson teve uma reunião antes do treinamento desta terça-feira (5), na Academia de Futebol, com o diretor de futebol Alexandre Mattos. O dirigente cobrou o jogador por mais um episódio de indisciplina e comunicou a multa financeira no vaor de R$ 350 mil.

Esta foi a quinta expulsão de Deyverson em 66 jogos disputados com a camisa do Palmeiras.

Seguindo o que foi colocado na súmula, Deyverson deverá ser enquadrado no artigo 254 B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê pena de seis a 12 jogos.