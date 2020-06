Palmeiras muda comissão técnica e Luxemburgo ganha força em meio à pandemia

Treinador pede mudança no cargo de preparador de goleiros e é atendido pela diretoria Alviverde; Luxemburgo quer melhorar saída de jogo

O passou por mudanças de membros da sua comissão técnica que parecem dar cada vez mais a cara de Vanderlei Luxemburgo ao elenco mais caro do futebol paulista, com grande ambições para a atual temporada. A bola da vez foi na preparação dos goleiros.

O clube demitiu na terça-feira o profissional Oscar Rodriguez, que chegou ao no fim de 2014 e era elogiado pelos trabalhos realizados desde então, como o crescimento de Fernando Prass e Weverton, além do estabelecimento de Jailson em alto nível.

Sem esclarecimento sobre o motivo da saída, o Palmeiras já foi atrás de novos profissionais para a vaga. O nome encontrado e que está em alta no clube é o de Rogério Godoy, que deve ser oficializado em breve. A negociação foi antecipada pelo GloboEsporte.com e confirmada pela Goal.

Godoy trabalhou com Luxemburgo no , em 2012, sendo promovido ao time principal pelo treinador. Há confiança na capacidade dele de trazer novos treinamentos ao dia a dia do clube, principalmente no que trata do jogo do goleiro com a bola nos pés.

Além dele, Thales Damasceno, vindo das categorias de base, ajuda nos treinamentos específicos. Godoy, porém, é tratado como o "principal" da função.

Com um nome de sua confiança, Luxemburgo molda a capacidade de influenciar em todos os aspectos do time. Maurício Copertino é o seu auxiliar técnico e Antonio Mello, como ocorre há anos, é o seu preparador físico.

Cada vez mais interligado com os profissionais, Luxa consegue traçar a sua estratégia de jogo nos pontos mais diversos, sabendo, por exemplo, como pode contar com os goleiros com a bola rolando e qual é a capacidade física que conseguirá extrair dos comandados.

Assim como os outros grandes da capital, o Palmeiras deve retomar os treinos na segunda-feira, iniciando a preparação para a volta do futebol nacional. Será a primeira reunião da nova comissão técnica na Academia de Futebol.