Palmeiras monitora brasileiro do Cagliari liberado para defender a Itália

O Palmeiras continua monitorando o mercado em busca de reforços, principalmente para o setor ofensivo. Um nome que agrada bastante a diretoria Alviverde é o do atacante João Pedro, do Cagliari. A noticia foi trazida primeiramente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela GOAL.

Ainda não há uma proposta na mesa por João Pedro, a expectativa era de que as coisas pudessem avançar neste início de janeiro. No entanto, uma situação pode atrapalhar os planos do Palmeiras. O jogador de 29 anos recebeu nesta semana autorização da FIFA para defender a seleção italiana. Ele tem dupla nacionalidade, mas por ter jogado pela seleção brasileira sub-17, precisava deste aval.

O entendimento é de que se afastar do mercado europeu neste momento, deixaria João Pedro mais longe da Azzurra. Por outro lado, também existe o sonho do atacante em vestir a camisa da seleção brasileira, e atuar no futebol brasileiro poderia ser uma boa maneira de ser melhor avaliado por Tite, mas a concorrêcia é encarada como maior.

Segundo soube a GOAL, todos esses pontos serão analisados por João Pedro, caso de fato chegue uma proposta do Palmeiras. O Alviverde também já sabe que o atleta deseja um contrato de no mínimo três anos.

Na atual temporada, João Pedro disputou 21 jogos pelo Cagliaria e anotou 9 gols. Ele tem contrato com o time italiano até junho de 2023 e dificilmente deve seguir por lá, mesmo que não venha para o Palmeiras.