Palmeiras x Mirassol: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (23), pela oitava rodada do Paulistão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Palmeiras e Mirassol se enfrentam neste domingo (25), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, abrindo a oitava rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na pay-per-view. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Mirassol DATA Domingo, 25 de abril de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Palmeiras busca reduzir a diferença para o segundo colocado, Novorizontino / Foto: Getty Images

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (25). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na terceira posição do grupo C do Paulistão, com 12 pontos, o Palmeiras vem de vitória de virada sobre o Guarani, enquanto o Mirassol é líder do Grupo D com 11 pontos e na última rodada venceu o Botafogo-SP.

Provável escalação do Palmeiras: Vinicius Silvestre; Danilo Barbosa, Renan e Vanderlan; Mayke, Felipe Melo, Fabinho, Gustavo Scarpa e Viña; Wesley e Willian.

Provável escalação do Mirassol: Alex Muralha; Daniel Borges, Danilo Boza, Reniê e Moares; Luís Oyama, Neto Moura e Cássio Gabriel; Fabrício, Diego Gonçalves e Pedro Lucas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Universitario 2 x 3 Palmeiras Libertadores 21 de abril de 2021 Guarani 1 x 2 Palmeiras Paulista 23 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Independiente del Valle Libertadores 27 de abril de 2021 21h30 (de Brasília) Palmeiras x Inter de Limeira Paulista 29 de abril de 2021 22h (de Brasília)

MIRASSOL

JOGO CAMPEONATO DATA Bragantino 2 x 1 Mirassol Paulista 18 de abril de 2021 Mirassol 2 x 1 Botafogo-SP Paulista 22 de abril de 2021

Próximas partidas