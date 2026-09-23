Palmeiras mira '16 finais' para se manter na briga pelos três títulos

Vendo o rival Flamengo se distanciar na tabela do Brasileirão, o Palmeiras trata a reta final da temporada como um período decisivo e encara a pausa para a Data Fifa como uma oportunidade importante para fazer ajustes e recuperar o elenco. Internamente, a ideia é manter o mesmo nível de competitividade nas três competições que ainda disputa, sem priorizar uma em detrimento das outras. Por isso, todos os jogos até o fim do ano são tratados no clube como verdadeiras "finais".

Na zona mista após o empate por 0 a 0 com o Grêmio, Andreas Pereira reforçou a intenção do Palmeiras de buscar os três títulos. O meio-campista afirmou que o elenco não pretende poupar jogadores pensando em uma competição específica e projetou uma sequência de 16 partidas na volta da Data Fifa.

“O DNA do Palmeiras é para tentar ganhar as três. Não vamos poupar pensando em um ou outra [competição] , vamos tentar ganhar as três. A pegada quando voltar, serão 16 jogos que precisamos estar bem preparados. Serão 16 finais para a gente”, disse.

A conta feita por Andreas considera as dez rodadas restantes do Brasileirão, além das partidas de ida e volta das semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil, caso o Verdão avance às duas decisões, e as respectivas finais. Na Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Fluminense nas semifinais, enquanto na Copa do Brasil decide uma vaga na final contra o Vasco. As decisões estão previstas para 28 de novembro e 6 de dezembro, respectivamente.

A pausa também será usada para recuperação física e mental. O desgaste acumulado ao longo da temporada é uma preocupação no clube, que optou por não priorizar nenhuma das três competições e, consequentemente, tem feito poucas mudanças nas escalações. Andreas destacou a necessidade de aproveitar o período sem jogos para recuperar as pernas e voltar em melhores condições.

“Primeiramente descansar [nesta pausa]. Foram muitos jogos, [temos que] recuperar as pernas e mentalmente para voltar da Data Fifa, porque faltam 16 jogos para fazermos história”, afirmou.

No Brasileirão, a situação ficou mais complicada após o empate sem gols com o Grêmio. Com a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Bragantino, o Rubro-Negro chegou aos 60 pontos, três a mais que o Palmeiras, e ainda abriu vantagem de duas vitórias no primeiro critério de desempate. O Verdão liderou o campeonato da 9ª até a 25ª rodada, mas perdeu a ponta para o rival e agora precisa descontar a diferença nas dez partidas restantes.

Após o fim da 28ª rodada, a disputa pelo título nacional também passou a refletir a mudança na tabela. Segundo análise da Opta, o Flamengo agora tem 76,8% de chances de conquistar o Brasileirão, contra 22,9% do Palmeiras.

Com a diferença no campeonato e as decisões pela frente na Libertadores e na Copa do Brasil, o Palmeiras sabe que não terá margem para descuidos na reta final. A Data Fifa aparece, assim, como uma oportunidade para recuperar o elenco e ajustar a equipe antes da sequência de 16 jogos que pode definir o destino do clube nas três competições.