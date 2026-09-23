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Gremio v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Palmeiras mira '16 finais' para se manter na briga pelos três títulos

Palmeiras
A. Pereira
Brasileirão
Copa Libertadores
Copa do Brasil

Verdão usa Data Fifa para recuperar o elenco e ajustar os detalhes antes da reta final do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil

Vendo o rival Flamengo se distanciar na tabela do Brasileirão, o Palmeiras trata a reta final da temporada como um período decisivo e encara a pausa para a Data Fifa como uma oportunidade importante para fazer ajustes e recuperar o elenco. Internamente, a ideia é manter o mesmo nível de competitividade nas três competições que ainda disputa, sem priorizar uma em detrimento das outras. Por isso, todos os jogos até o fim do ano são tratados no clube como verdadeiras "finais".

Na zona mista após o empate por 0 a 0 com o Grêmio, Andreas Pereira reforçou a intenção do Palmeiras de buscar os três títulos. O meio-campista afirmou que o elenco não pretende poupar jogadores pensando em uma competição específica e projetou uma sequência de 16 partidas na volta da Data Fifa.

“O DNA do Palmeiras é para tentar ganhar as três. Não vamos poupar pensando em um ou outra [competição] , vamos tentar ganhar as três. A pegada quando voltar, serão 16 jogos que precisamos estar bem preparados. Serão 16 finais para a gente”, disse.

A conta feita por Andreas considera as dez rodadas restantes do Brasileirão, além das partidas de ida e volta das semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil, caso o Verdão avance às duas decisões, e as respectivas finais. Na Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Fluminense nas semifinais, enquanto na Copa do Brasil decide uma vaga na final contra o Vasco. As decisões estão previstas para 28 de novembro e 6 de dezembro, respectivamente.

A pausa também será usada para recuperação física e mental. O desgaste acumulado ao longo da temporada é uma preocupação no clube, que optou por não priorizar nenhuma das três competições e, consequentemente, tem feito poucas mudanças nas escalações. Andreas destacou a necessidade de aproveitar o período sem jogos para recuperar as pernas e voltar em melhores condições.

“Primeiramente descansar [nesta pausa]. Foram muitos jogos, [temos que] recuperar as pernas e mentalmente para voltar da Data Fifa, porque faltam 16 jogos para fazermos história”, afirmou.

No Brasileirão, a situação ficou mais complicada após o empate sem gols com o Grêmio. Com a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Bragantino, o Rubro-Negro chegou aos 60 pontos, três a mais que o Palmeiras, e ainda abriu vantagem de duas vitórias no primeiro critério de desempate. O Verdão liderou o campeonato da 9ª até a 25ª rodada, mas perdeu a ponta para o rival e agora precisa descontar a diferença nas dez partidas restantes.

Após o fim da 28ª rodada, a disputa pelo título nacional também passou a refletir a mudança na tabela. Segundo análise da Opta, o Flamengo agora tem 76,8% de chances de conquistar o Brasileirão, contra 22,9% do Palmeiras.

Com a diferença no campeonato e as decisões pela frente na Libertadores e na Copa do Brasil, o Palmeiras sabe que não terá margem para descuidos na reta final. A Data Fifa aparece, assim, como uma oportunidade para recuperar o elenco e ajustar a equipe antes da sequência de 16 jogos que pode definir o destino do clube nas três competições.

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