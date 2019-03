Palmeiras: “Minhas genitais derrubaram ele” – Felipe Melo explica lance polêmico

O meio-campista derrubou um adversário do Melgar ainda no primeiro tempo e por pouco não foi expulso. No fim das contas, recebeu o cartão amarelo

O ganhava por 1 a 0 quando Felipe Melo protagonizou uma cena forte no Allianz Parque, ao fazer uma falta passível de expulsão sobre o meia Alexis Arias, do , em duelo disputado nesta terça-feira (12) pela Libertadores.

O adversário corria com a bola na intermediária palmeirense antes de recebeu uma aparente ‘tesoura’ por trás do brasileiro, que minutos antes havia aberto o placar. Em cima do lance, o árbitro Mario Diaz de Vivar deu apenas um cartão amarelo ao meio-campista e a decisão revoltou os peruanos.

“Na volta do intervalo falei com o árbitro, ele falou que viu na televisão que era para cartão amarelo. Fiquei, digamos, um pouco com medo. É complicado. Fui na volúpia de roubar a bola porque era contra-ataque, mas graças a Deus ele viu que aconteceu, apenas uma falta”, disse o jogador após o jogo, vencido por 3 a 0 pelo Palmeiras.

A declaração mais bizarra, entretanto, foi quando Felipe Melo disse que na verdade o que derrubou o adversário foram as suas partes genitais: “Eu tinha roubado uma bola minutos atrás de lado, fui dar o carrinho de lado. Ele muito esperto, entrou. O arbitro viu que não dei uma tesoura nele. Não pego com a sola do pé nas costas dele, minhas genitais encostam e derrubam ele”.

Com a vitória, o Palmeiras chegou a 6 pontos e lidera de forma isolada o Grupo F da Libertadores. No próximo sábado (16), o faz o clássico contra o , pelo . O próximo desafio continental está marcado para 2 de abril, contra o , na .