Palmeiras manda lista de inscritos para o Paulistão sem Moisés e com cinco vagas abertas

Yan, da categoria de base, está entre as novidades da lista de inscrição

O Palmeiras divulgou a lista dos jogadores relacionados para o Campeonato Paulista nesta última quinta-feira (17), contendo 21 atletas, sendo que o total de vagas é de 26.

A Sociedade Esportiva fará a sua estreia no torneio estadual neste domingo (20), contra o Red Bull, fora de casa. Os outros cinco jogadores a serem inscritos só poderão jogar a partir da segunda rodada.

A novidade na lista é a presença do jovem Yan, que saiu da categoria de base do Verdão e já treina com a equipe profissional.

Outro fator que chamou atenção na lista dos inscritos é a ausência do meio-campista Moisés, que foi citado por Luiz Felipe Scolari como um dos nomes que não entrariam na inscrição por conta de problemas físicos, junto com Jean, Willian, Ricardo Goulart e Raphael Veiga.

Estes são os jogadores que ficaram de fora dos inscritos para o Paulistão: Juninho, Fabiano, Alejandro Guerra, Hyoran, Matheus Fernandes, Arthur Cabral e Carlos Eduardo.

Confira a lista dos jogadores que estarão presentes no Paulistão:

Antônio Carlos, Bruno Henrique, Deyverson, Diogo Barbosa, Edu Dracena, Dudu, Felipe Pires, Felipe Melo, Fernando Prass, Gustavo Scarpa, Gustavo Gómez, Jailson, Zé Rafael, Luan, Lucas Lima, Marcos Rocha, Mayke, Miguel Borja, Thiago Santos, Victor Luís e Weverton.