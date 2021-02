Palmeiras lança novas camisas para 2021: fotos, preço e onde comprar

A camisa verde será quadriculada e a camisa branca tem estampas de coroa em marca d'água; saiba mais sobre os novos modelos

O Palmeiras terá roupagem nova na disputa das finais da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, 23 de fevereiro, o clube Alviverde apresentou os novos modelos que serão usados na temporada de 2021, mas que já estreiam na decisão do torneio nacional contra o Grêmio, válido pela campanha de 2020.

A tradicional camisa I ganhou uma estampa quadriculada, alternando tons de verde mais claros e escuros. De acordo com a Puma, fornecedora esportiva do Palmeiras, a ideia por trás do modelo é "valorizar as casas alviverdes que se espalham por bairros, cidades e países".

Já a camisa II, tradicionalmente branca, tem coroas estampadas em marca d'água, valorizando os cinco títulos de 1951, que ficaram conhecidos por "Cinco Coroas". Naquele ano, o Alviverde venceu duas Taças Cidade de São Paulo, Campeonato Paulista, Torneio Rio-São Paulo e a Copa Rio.

Quanto custa a nova camisa do Palmeiras?

Tanto a camisa I quanto a camisa II custam o mesmo valor, variando apenas de acordo com o gênero. Confira os valores da réplica de torcedor:

Masculino (tamanho P ao 3GG): R$269,90;

Feminino (tamanho PP ao 2GG): R$249,90;

Infantil (tamanho 8 ao 16): R$249,90;

Baby Kit (tamanho 2, 4 e 6): R$269,90;

Onde comprar a nova camisa do Palmeiras?

A camisa verde já pode ser adquirida nas lojas físicas e no site da Palmeiras Store e na loja online da Puma. Na quinta-feira (25), ficará disponível também nas lojas Centauro, Netshoes, Bayard e FutFanatics.

Também na quinta-feira, a camisa branca ficará disponível nas lojas físicas e no site da Palmeiras Store e na loja online da Puma. O modelo chega às lojas de varejo no sábado (27).

Mais fotos da nova camisa do Palmeiras



Foto: Divulgação Puma/Palmeiras



Foto: Divulgação Puma/Palmeiras