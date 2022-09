Palmeiras lança camisa exclusiva para sócios-torcedores; veja preço, onde comprar e mais detalhes

Modelo homenageia momento histórico da equipe paulista, quando foi de "Palestra Itália" para o atual nome do clube

Nesta quarta-feira (21), o Palmeiras, em parceria com a Puma, lançou uma camisa exclusiva para seus sócios Avanti, em comemoração aos 80 anos da "Arrancada Heroica de 1942", evento que marcou a mudança do antigo nome do Verdão, Palestra Itália, para o atual.

A camisa é em sua maioria branca, com detalhes em verde e vermelho, em alusão ao antigo escudo do Palmeiras, que possuia as cores da bandeira italiana devido à relação da época. Além disso, no lugar do atual símbolo do time, também se faz presente o da década de 30, com as letras "P" e "I" presentes.

Vale destacar que há apenas o modelo em mangas compridas, exclusivo para os sócios-torcedores do clube. "É uma enorme satisfação disponibilizar este item histórico para os nossos quase 90 mil Avantis. Juntos, faremos um Palmeiras cada vez mais forte", disse a presidente do clube, Leila Pereira.

Quanto custa e onde comprar a nova camisa do Palmeiras, exclusiva para sócios-torcedores?

Para ter acesso à nova camisa do Palmeiras, é necessário se conectar ao seu sócio Avanti no site Palmeiras Store, onde a camisa já está disponível para compra. O modelo custa R$ 349,99 e também pode ser comprado nas lojas físicas de produtos oficiais do clube.