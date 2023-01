Palmeiras x Juazeirense ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo nesta terça-feira (3), pela primeira rodada do grupo 3; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Juazeirense se enfrentam na tarde desta terça-feira (3), às 19h30 (de Brasília), em São José do Rio Preto, pela primeira rodada do grupo 3 da Copinha de 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

As equipes abrem a disputa da chave, que ainda tem Santa e Rio Preto. Vale lembrar que os dois primeiros colocados de cada grupo avançam à fase eliminatória.

Próximos jogos do Palmeiras

Santana x Palmeiras - 6 de janeiro de 2023, às 19h30 (de Brasília)

Rio Preto x Palmeiras - 9 de janeiro de 2023, às 19h30 (de Brasília)

A lista de inscritos do Palmeiras na Copinha 2023

Goleiros: Addi, Aranha e Natan;

Laterais: Gilberto, Ian, Thauan e Thiago;

Zagueiros: Gustavo Mancha, Henri, Michel, Pedro Felipe e Talisca;

Meias: David Kauã, Léo, Luis Guilherme, Patrick, Pedro Lima, Thalys, Vitor André e Yago;

Atacantes: Allan, Carlos Matheus, Daniel, Edney, Estêvão, Kauan Santos, Kevin, Ruan Ribeiro, Vitinho e Wendell.

Prováveis escalações

Escalação do provável Palmeiras: a atualizar.

Escalação do provável Juazeirense: a atualizar.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Juazeirense

Sem desfalques confirmados.

Melhor participação na Copa São Paulo

Após um longo período de jejum, o Palmeiras pôs fim às piadas e conquistou a Copinha em 2022.

Quando é?