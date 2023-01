Palmeiras x Juazeirense ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo neste sábado (14), pela fase eliminatória da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Juazeirense se enfrentam na noite deste sábado (14), às 21h45 (de Brasília), em São José do Rio Preto, pela terceira fase Copinha de 2023. A partida terá transmissão ao vivo da Rede Vida, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada.

Após encerrar o grupo 3 na liderança com 100% de aproveitamento, o Palmeiras goleou o Sampaio Corrêa por 6 a 0 na rodada passada.

Do outro lado, a Juazeirense ficou na segunda posição também na chave três, e eliminou o Atlético-GO nos pênaltis por 4 a 2, depois de empate por 1 a 1 no tempo normal.

Vale lembrar que as equipes se enfrentaram na fase de grupos, com vitória do Verdão por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Palmeiras: Aranha, Henri, Talisca, Léo, Ian, Pedro Lima, Ruan, Kevin, Edney, David e Vitinho.

Escalação do provável Juazeirense: Vinícius, Diego, Peterson, Emerson, Pablo, Diego Santos, Leonardo, Diego Costa, Fabio e Joalysson.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Melhor participação na Copa São Paulo

Após um longo período de jejum, o Palmeiras pôs fim às piadas e conquistou a Copinha em 2022.

Quando é?