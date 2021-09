Palmeiras x Internacional: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (5), pela semifinal do Brasileirão feminino; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras enfrenta o Internacional neste domingo (5), no Beira-Rio, a partir das 11h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro feminino. Como venceu o primeiro duelo por 1 a 0, o Verdão entra em campo com a vantagem do empate. A partida terá transmissão do SporTV, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o placar ao vivo clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Palmeiras DATA Domingo, 5 de setembro de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Charly Wendy (SC)

Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Deisi Genoefa (SC)

Quarto árbitro: Adeli Mari (SP)

Verdão quer chegar à final do Brasileirão feminino (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

O canal SporTV irá transmitir o jogo deste domingo (5), às 11h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o canal do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 39

CLARO/NET TV HD: 539

VIVO TV HD: 539

TELECOM: 39

Por satélite:

SKY: 39

SKY HD: 39

CLARO TV: 39

CLARO TV HD: 539

VIVO TV: 339

VIVO TV HD: 819

OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de ter vencido o primeiro jogo disputado no Beira-Rio, o Palmeiras entra em campo com a vantagem do empate para chegar à final do Brasileirão feminino.

Para a decisão, o técnico Ricardo Belli deve manter a mesma equipe que venceu por 1 a 0.

Do outro lado, o Internacional precisa vencer para seguir na disputa pelo título inédito.

Maurício Salgado ainda não sabe se poderá contar com Fabi Simões e Shashá, com problemas musculares. Caso não estejam aptas, Wendy e Mileninha são as prováveis substituas.

Provável escalação do Palmeiras: Jully; Bruna Calderan, Agustina, Thais, Katrine e Camilinha; Tainara (Duda Santos), Julia Bianchi e Ary Borges (Rafa Andrade); Maria Alves (Chú) e Carol Baiana.

Provável escalação do Internacional: Vivi; Leidi, Bruna Benites, Sorriso e Ari; Isa Haas, Djeni, Mariana Pires e Rafa Travalão; Wendy (Fabi Simões) e Mileninha (Shashá).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 0 x 1 Palmeiras Brasileirão feminino 30 de agosto de 2021 Santos 1 x 0 Palmeiras Paulistão feminino 2 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Portuguesa Paulistão feminino 8 de setembro de 2021 16h (de Brasília) Palmeiras x Corinthians Paulistão feminino 22 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

INTERNACIONAL