Palmeiras x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (5), pela 14ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Grêmio se enfrentam na tarde desta segunda-feira (5), às 15h (de Brasília), no Jayme Cintra, em Jundiaí, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Vindo de vitória no jogo anterior, o Palmeiras subiu para o terceiro lugar, com 29 pontos. O Verdão ganhou novo jogos, empatou dois e perdeu outros dois até o momento.

Já o Grêmio vem de triunfo em clássico Grenal e segue na nona posição, com 19 pontos. O Tricolor ganhou seis jogos, empatou um e perdeu seis no campeonato.

Prováveis escalações

Palmeiras feminino: Kate, Lorena, Beatriz, Poliana, Amanda, Flavia, Camila, Duda, Bruna, Andressinha e Katrine.

Grêmio feminino: Vivi, Tuani, Raquel, Jessica, Monica, Patricia, Cassia, Natane, Caty, Shasha e Rafa Levis.

Desfalques

Palmeiras

Não há desfalques confirmados.

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Quando é?