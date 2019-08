Palmeiras garante permanência de Felipão, que defende seu estilo de jogo: "é proibido?"

O treinador voltou a responder críticas pela eliminação para o Grêmio, nas quartas de final da Libertadores

Em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira (29), o garantiu a permanência de Luiz Felipe Scolari como treinador, após a eliminação para o nas quartas de final da Libertadores da América. Na última terça-feira (27), o Alviverde perdeu em casa por 2 a 1, resultado agravado pela vantagem por 1 a 0 obtida no duelo de ida.

“O Felipe é o nosso treinador, tem contrato conosco. Esses dias foram de muitas especulações. Não passou pela cabeça dele ou pela nossa fazer alguma troca. Vamos lembrar que ele é o campeão brasileiro, seis, sete, oito meses atrás. Invencibilidade, recorde atrás de recorde, então vamos prosseguir naquilo que entendemos ser o melhor para o Palmeiras”, disse o diretor de futebol Alexandre Mattos, que também sofre duras críticas e tem a demissão pedida pela principal torcida organizada palmeirense.

Felipão, por outro lado, defendeu o seu estilo de jogo. O modelo usado pelo treinador foi um dos principais motivos de críticas, já que o Palmeiras não conseguiu mostrar repertório ofensivo para bater os gremistas no Pacaembu.

“É proibido agora (jogar bolas na área desde a cobrança lateral)? Então vou pedir pro jogador do Grêmio não botar a bola pra fora”, afirmou o treinador, que também garantiu que não há rancor em relação à imprensa pela sua decisão de fechar os treinamentos.

“O Felipe Melo deu uma chegada no menino do júnior, e no outro dia era capa do jornal. Não adianta eu querer tratar de outras formas e vocês têm outros objetivos, têm de noticiar. Entrou na jogada mais firme, saiu, no outro dia é capa de jornal. Eu não tenho rancor, meu amigo. Tenho apenas que proteger meus atletas de coisas que podem sair aí que não são as normais”, disse. “Vamos dar toda a liberdade, vocês têm a liberdade no , , ? Não acusem o Felipe de rancoroso”.