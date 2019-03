Palmeiras: Galiotte afirma confiança em Deyverson "não vai se repetir"

O atacante Deyverson tem sido protagonista de polêmicas no Palmeiras, sendo a última delas a sua expulsão na partida contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista, que acarretou em multa e suspensão para o jogador. O presidente do Verdão, Mauricio Galiotte, afirmou durante entrevista exclusiva para o programa Seleção do canal SporTV que o camisa 16 não cometerá mais atitudes como a que o levou a ser expulso no derby ao cuspir no rosto de Richard, no início de fevereiro.

"O Deyverson faz parte da nossa equipe, do nosso quadro, tem conosco um ambiente muito saudável, mas cometeu um erro, eu mesmo tratei o assunto, falei com o Deyverson. Ele cometeu um erro gravíssimo e eu disse a ele que não vai se repetir, em relação aos vídeos que vazaram na internet. Queremos que ele jogue futebol, faça o que sabe fazer, que são gols. Foi assim que ele nos ajudou a sermos campeões brasileiros", disse o presidente.

O clube chegou a negociar Deyverson com o Shenzen FC, da China, por 15 milhões de euros (cerca de R$ 64,8 milhões), mas o jogador não aceitou deixar a equipe.

"Ele tem contrato, queremos que ele fique também, o que ocorreu foi uma situação em que o próprio empresário trouxe uma situação de negociação, que não foi adiante. Ele está conosco, mas volto a repetir: não pode vazar um vídeo ou outro que expõe nossa marca. Não vamos aceitar", disse.

Além do atacante, Galiotte comentou sobre a administração do clube Alviverde e sobre contratações.

"Temos momentos em que a administração do clube tem que agir como uma empresa, e tem momentos que temos que ter coragem para investir. Temos que ter profissionais qualificados, planos de carreira, plajenamento qualificado. Quanto a resultados, para ter uma equipe de porte e competitiva precisa-se de recursos. Se analisar o melhores clubes do mundo, eles têm uma equação de valor equilibrada, justamente para manter jogadores bons no elenco. Visamos o faturamento sim, pois é ai que teremos recursos pra investir", declarou. "É fundamental q uma gestão tenha faturamento para ter equilíbrio".

O Palmeiras já está na cidade de Barranquilla, na Colômbia, para enfrentar o Junior em sua estreia pelo Grupo F da Copa Libertadores 2019. O confronto está marcado para às 21h30 (de Brasília), no Estádio Metropolitano.