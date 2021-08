Palmeiras x Fortaleza: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (7), pela 15ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras recebe o Fortaleza neste sábado (7), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, antes de encarar o São Paulo nas quartas de final da Copa Libertadores. O duelo terá transmissão ao vivo na TNT e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Fortaleza DATA Sábado, 7 de agosto de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho (GO) e Bruno Raphael (GO)

Quarto árbitro: João Vitor Gabi (SP)

VAR: Rodrigo Carvalhães (RJ)

Assistente VAR: Silbert Faria (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Verdão busca se manter na liderança do Brasileirão / Foto: Divulgação Palmeiras

A TNT e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado (7), às 21h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais da TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Antes de enfrentar o São Paulo, pelas quartas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras volta suas atenções para o Brasileirão.

Para o confronto em casa, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Felipe Melo, Danilo e Breno Lopes, suspensos.

No entanto, o português terá Matheus Fernandes à disposição. O volante teve o seu nome publicado no BID da CBF nesta sexta (6) e está apto para entrar em campo.

Já o Fortaleza, com 27 pontos, viu o rival Ceará encerrar a sua sequência de vitórias no Brasileirão na última rodada, e agora busca os três pontos para seguir na cola do Palmeiras, com 32 pontos, e líder.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Matheus Jussa, Ederson, Matheus Vargas e Lucas Crispim; Robson e David (Wellington Paulista).

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Renan; Patrick de Paula, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Wesley e Deyverson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Fluminense Brasileirão 24 de julho de 2021 São Paulo 0 x 0 Palmeiras Brasileirão 31 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Palmeiras Libertadores 10 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília) Atlético-MG x São Paulo Brasileirão 14 de agosto de 2021 19h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 3 x 1 Fortaleza Brasileirão 1 de agosto de 2021 CRB 0 x 1 Fortaleza Copa do Brasil 4 de agosto de 2021

Próximas partidas