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Rubro-Negro e Verdão entram em campo nesta quarta-feira com jogadores importantes ameaçados de suspensão para o duelo direto de sábado

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Palmeiras e Flamengo jogam simultaneamente nesta quarta-feira (18) com uma preocupação em comum: evitar cartões amarelos que possam comprometer a escalação para o confronto direto do próximo sábado (21), às 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Somados, os dois elencos têm 13 jogadores pendurados, que podem ficar fora de uma partida com peso importante na disputa pelo título.

Antes de se encontrarem em São Paulo, os rivais terão compromissos complicados. O Flamengo recebe o Athletico-PR, no Maracanã, enquanto o Palmeiras visita o Cruzeiro, no Mineirão. As duas partidas começam às 20h30 (de Brasília), e qualquer advertência pode representar um desfalque para o duelo do fim de semana.

Pelo lado alviverde, cinco jogadores estão pendurados: Alexander Barboza, Agustín Giay, Jhon Arias, Maurício e Luis Pacheco. Giay, Arias e Barboza aparecem entre as peças importantes do time de Abel Ferreira e, caso recebam cartão amarelo diante do Cruzeiro, não poderão enfrentar o Flamengo.

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No Rubro-Negro, a lista é ainda maior, com oito nomes: Arrascaeta, Pedro, Léo Pereira, Erick Pulgar, Alex Sandro, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Vitão. Entre eles estão titulares fundamentais para a equipe comandada por Leonardo Jardim.

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A preocupação com as suspensões ganha ainda mais relevância pelo cenário da tabela. O Flamengo lidera o Brasileirão com 76 pontos, três a mais que o Palmeiras, segundo colocado, com 73. A equipe carioca também tem duas vitórias a mais, critério que pode ser decisivo em caso de igualdade na pontuação. Se vencer o Athletico-PR nesta quarta-feira, o Rubro-Negro chegará ao confronto direto com a possibilidade de conquistar o título na casa do rival.

O Palmeiras, por sua vez, pode reduzir a distância para a liderança antes do encontro em São Paulo. Para isso, precisa vencer o Cruzeiro fora de casa e torcer por um tropeço do Flamengo diante do Athletico-PR. Nesse cenário, o Verdão chegaria ao confronto direto com a chance de assumir a ponta da tabela.

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Com quatro rodadas restantes, o Flamengo depende dos próprios resultados para confirmar o título sem precisar acompanhar o desempenho do concorrente. Três vitórias nos compromissos restantes garantem a conquista, independentemente dos resultados do Palmeiras. Depois do duelo direto, os cariocas enfrentam o Coritiba, fora de casa, e a Chapecoense, no Maracanã.

Caso o Palmeiras vença o confronto de sábado, o Flamengo ainda poderá assegurar a taça sem depender do rival se conquistar quatro pontos nas duas rodadas seguintes, levando vantagem no número de vitórias.

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Já o time de Abel Ferreira precisa vencer o duelo direto e torcer por pelo menos um tropeço rubro-negro nos outros compromissos até o encerramento do campeonato. Até lá, além da disputa pela liderança, os dois treinadores terão de administrar a situação disciplinar de seus elencos para evitar baixas em um dos jogos mais importantes da temporada.