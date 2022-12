Palmeiras x Ferroviária ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Paulistão feminino

Palmeiras e Ferroviária entram em campo na noite desta segunda-feira (12), em Barueri, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, da Eleven Sports, do Paulistão Play, e do Youtube da FPF, na internet.

Após empatarem por 4 a 4 no jogo de ida, quem vencer o duelo em Barueri avançará à grande decisão do estadual. Vale lembrar que o ganhador do confronto irá enfrentar o Santos, que eliminou o São Paulo após dois triunfos.

Escalações:

Escalação do provável Palmeiras: Amanda, Bruna, Poliana, Julia, Katrine, Adailma, Ariadina, Camila, Beatriz, Byanca e Andressa.

Escalação do provável Ferroviária: Luciana, Luana, Ana Maria, Aline, Ingryd, Larissa, Rafaela, Eudimilla, Daiane, Mylena e Camila.

Desfalques

Ferroviária

sem desfalques confirmados.

Palmeiras

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 12 de dezembro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: Arena Barueri, Barueri - SP