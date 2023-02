Palmeiras x Ferroviária ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Paulistão

Equipes entram em campo neste domingo (26), pela 11ª rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

No Allianz Parque, o Palmeiras enfrenta a Ferroviária na noite deste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e do HBO Max, no streaming.

Quer ver jogos do Paulistão ao vivo? Experimente o UOL PLAY

Invicto no campeonato com sete vitórias e três empates, o Palmeiras é o líder do grupo D, com 24 pontos. O Verdão vai em busca de um novo triunfo para seguir na sua meta de encerrar a primeira fase do estadual com a melhor campanha. A equipe de Abel Ferreira não possui novos desfalques.

Do outro lado, a Ferroviária é a lanterna do grupo C, com 8 pontos, e além disso, está na zona de rebaixamento. Desta forma, a Locomotiva tem urgência em conquistar uma vitória para tentar escapar do descenso. Ronaldo Alves, machucado, é desfalque certo.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Endrick e Rony.

Ferroviária: Saulo; Heitor, Alisson Cassiano, Léo Santos e Kelvyn; Pablo Gabriel, Xavier e Matheus Galdezani; Antonio, Tito, John Kennedy.

Desfalques

Palmeiras

Marcelo Lomba segue no departamento médico.

Ferroviária

Ronaldo Alves está lesionado.

Quando é?