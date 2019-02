Palmeiras: Felipe Pires vive expectativa de estrear em clássicos e no Allianz

Após marcar o seu primeiro tento com a camisa do Verdão diante do Oeste, atacante é uma das opções de Felipão para o Derby

Após ter vivido noite de herói na última quarta-feira (30), ao marcar o gol da vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Oeste, em seu primeiro jogo como titular pelo clube, o atacante Felipe Pires vive agora a expectativa de disputar o seu primeiro clássico pelo alviverde. O Verdão recebe o arquirrival Corinthians, neste sábado (2), às 17h (de Brasília), em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

“O gol me deixou muito feliz porque me dá ainda mais confiança pra seguir trabalhando firme e forte. A gente sabe que esse início de temporada é complicado, as equipes do interior estão muito bem preparadas e cada vitória precisa ser conquistada com muito esforço. Agora temos mais um desafio extremamente difícil, contra o nosso rival, e a minha expectativa é muito grande. É o meu primeiro clássico e, caso o professor precise de mim, estou preparado para fazer o meu melhor e ajudar o time a ir em busca da vitória”, afirmou.

Caso seja escolhido por Luiz Felipe Scolari para atuar no Dérbi, Felipe Pires também terá a chance de fazer a sua estreia no Allianz Parque. Emprestado pelo Hoffenheim, da Alemanha, até o fim de 2019, o atacante atuou em três dos quatro jogos da equipe na temporada, todos fora de casa.

“A oportunidade de jogar pela primeira vez no Allianz Parque também me deixa bastante animado. Todos sabem que o Palmeiras é muito forte atuando em casa e a nossa torcida faz a diferença. Tenho certeza de que o estádio estará lotado no sábado e eles irão nos apoiar do início ao fim”, finalizou.