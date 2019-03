Palmeiras faz último treino antes de viagem para estreia na Libertadores

Moisés e Scarpa estão recuperados de lesão e treinaram normalmente. Luan é desfalque

O Palmeiras realizou na manhã desta segunda-feira (4) o último treinamento antes de viajar para Barranquilla, na Colômbia, onde irá enfrentar o Junior na estreia da Copa Libertadores.

A imprensa teve acesso apenas ao aquecimento, mas foi possível ver que Gustavo Scarpa recuperado de um entorse no tornozelo esquerdo, e Moisés, recuperado de uma pancada na perna direita, particparam normalmente da atividade.

O único desfalque do Verdão na estreia da competição continental deve ser o zagueiro Luan, que faz um tratamento para se recuperar de um estiramento na coxa.

Com praticamente todo o elenco à disposição, Felipão deve escalar o Palmeiras com: Weverton; Mayke, Edu Dracena (Antônio Carlos), Gustavo Gómez, Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart; Dudu, Felipe Pires e Deyverson.

O Verdão está no grupo F da Copa Libertadores e estreia nesta quarta-feira (6), contra o Junior Barranquilla, às 21h30 (de Brasília). As outras equipes da chave são Melgar e San Lorenzo.