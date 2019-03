Palmeiras “fantástico” e Seleção: Bruno Henrique explica recusa ao futebol chinês

O meio-campista do Alviverde exaltou a estrutura e projeto do clube e segue a mirar títulos

Capitão do na conquista do Brasileirão 2018, Bruno Henrique esteve muito perto de deixar a Academia de Futebol para reforçar o Tianjin Teda, da . No final das contas, renovou até 2023 com o Alviverde e vê no clube um projeto de força esportiva para desenvolver ao máximo suas ambições.

"O Palmeiras é um exemplo; deveria ser um exemplo para todos os clubes do futebol brasileiro. O clube já vem há algum tempo com este projeto de gerência muito boa, que arrecada muito dinheiro, investe bem em jogadores importantes e ganha títulos. É uma atmosfera difícil de se ver no futebol brasileiro", disse em entrevista para o UOL.

"O que o Palmeiras criou é uma coisa fantástica, e isso com certeza segura jogador: parte financeira, estrutura, torcida, planejamento de carreira, briga por título. É um todo que te faz não pensar somente em dinheiro", destacou.

(Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras)

“Minha meta neste ano é desempenhar bem meu papel e ganhar títulos. A gente nunca sabe o que vai acontecer lá na frente, mas faz só um mês e meio que assinei a renovação, e o meu foco é ficar aqui”, explicou o meio-campista, autor de 16 gols em 92 jogos – o que lhe dá a maior média de gols para um meio-campista palmeirense: um a cada 5,9 partidas.

E embora reconheça a grande competitividade por uma vaga no meio-campo da , o jogador de 29 anos segue a sonhar com uma oportunidade na equipe treinada por Tite: “Meu foco total é no Palmeiras. Quero fazer bem meu trabalho aqui e, consequentemente, isso pode me dar a possibilidade de estar na Seleção. Não foi desta vez, mas vou continuar trabalhando como sempre. Um dos objetivos da minha permanência era buscar uma oportunidade, e vou continuar buscando”.