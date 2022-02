O Palmeiras encaminhou a renovação contratual de Pedro Bicalho, capitão do time que venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior no início de 2022. O volante assinará o novo contrato até dezembro de 2024.

A GOAL apurou que já há um acerto verbal entre as partes. O garoto de 20 anos deu sinal positivo para o clube em relação à proposta contratual feita. A negociação foi conduzida pelo diretor de futebol Anderson Barros diretamente com o estafe do jovem atleta.

Pedro Bicalho tem compromisso na Academia de Futebol até o fim desta temporada. O atleta poderia assinar pré-contrato com outro clube a partir de julho se não tivesse alinhavado o novo contrato com o clube.

As tratativas para a renovação do meio-campista se iniciaram ao fim da disputa da Copinha — a decisão entre Palmeiras e Santos ocorreu no Allianz Parque, em 25 de janeiro passado.

Pedro Bicalho defendeu o Palmeiras em seis jogos da Copinha, todos na codnição de titular. O jogador ainda marcou um gol na vitória por 5 a 2 sobre o Oeste, pelas quartas de final.

Em 2020, fez sete jogos pelo elenco principal do Verdão, entre Brasileirão e Paulistão. No período, somou 205 minutos, sem gols ou assistências.

Destino é incógnita

Embora esteja com a renovação encaminhada, Pedro Bicalho ainda não tem definição sobre o seu futuro. O atleta será avaliado pela comissão técnica de Abel Ferreira e pode integrar o elenco profissional ou sair por empréstimo. O Bahia e o Sport já fizeram contato para tentar o jogador por empréstimo, mas ainda não evoluíram nas tratativas.

O mais provável é que o volante seja liberado por empréstimo nos próximos meses. Hoje, Abel Ferreira conta com várias opções para o meio de campo: Danilo, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Jailson e Zé Rafael exercem função semelhante em campo.