Palmeiras encaminha empréstimo de Matheus Fernandes ao Athletico-PR

O Palmeiras está perto de sacramentar o empréstimo de Matheus Fernandes ao Athletico-PR. A negociação está encaminhada para que o meio-campista se transfira para a Arena da Baixada até o fim da temporada. A informação foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela GOAL.

O volante de 23 anos tem contrato na Academia de Futebol até dezembro de 2025. Dono de 70% dos direitos econômicos do jogador, o Verdão estava disposto a liberá-lo para amenizar os gastos com salários.

Embora fosse reserva do time comandado por Abel Ferreira — ele disputou apenas sete jogos desde agosto de 2021, sendo apenas quatro entre os titulares —, Matheus Fernandes era dono de um salário elevado. O jogador, que ostenta uma passagem pelo Barcelona no currículo, era dono de vencimentos na casa dos R$ 440 mil. O valor é superior ao recebido por jovens da mesma posição, como Patrick de Paula e Danilo.

A fim de reduzir o gasto com salários, a direção palmeirense aceitou liberá-lo pagando parte de sua remuneração. O Athletico-PR se responsabilizará pela metade do valor, enquanto o Palmeiras ficará com o restante.

O contrato de empréstimo ainda terá um valor fixado para a compra dos direitos do jogador. O número que será estipulado ainda é tratado em sigilo pelas partes. Porém, é possível que o Palmeiras mantenha um percentual a fim de lucrar com uma venda futura.

A saída de Matheus Fernandes da Academia de Futebol contou com aval do técnico Abel Ferreira e do diretor-executivo de futebol Anderson Barros. A dupla fez avaliação do elenco e deseja liberar mais nomes com o intuito de evitar uma oneração aos cofres palmeirenses.