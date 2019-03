Palmeiras e Puma lançam camisa inspirada em Marcos; veja como ficou

Camisa homenageia as heroicas atuações do ex-goleiro palmeirense na conquista da Libertadores da América de 1999

A Puma Brasil e o Palmeiras anunciaram nessa sexta-feira (01) a nova terceira camisa que o clube deve usar nessa temporada. A peça é uma homenagem ao título da Libertadores conquistado pelo Verdão em 1999 e homenageia especialmente o ex-goleiro Marcos, um dos grandes heróis da conquista. Ainda não há informações sobre venda e valores.

Fizemos história, agora estamos prontos para escrever mais um capítulo #Palmeiras1999 pic.twitter.com/ZVeuSZ42bB — SE Palmeiras (@Palmeiras) 1 de março de 2019

"Dá para dizer tranquilamente que essa camisa mudou a minha vida e ajudou a mudar a história do Palmeiras, e de milhões de palmeirenses. Agora ela vai entrar em campo de novo", diz Marcos na publicidade oficial da marca alemã.

A Puma chegou ao Palmeiras no início de 2019 e fechou um contrato de três anos para ser a nova fornecedora de material esportivo do clube. De acordo com o Globo Esporte, a parceria entre a marca e o Palmeiras renderá cerca de R$ 22.5 milhões por ano aos paulistas, sendo R$ 14.5 milhões em dinheiro e R$ 8 milhões em materiais.