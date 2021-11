Palmeiras e Flamengo fazem tira-teima dos protagonistas da América

A história de mais um campeão, ou de um tricampeão, da Copa Libertadores será escrita novamente. Palmeiras e Flamengo vão estar frente a frente na grande decisão da maior competição de clubes da América do Sul, no Uruguai.

A história fala por si, dois dos maiores clubes do futebol brasileiro estarão, mais uma vez, disputando um mata-mata, mas pela primeira vez em uma grande final de Libertadores. Além disso, o jogo é uma amostra de como os dois clubes com planejamento, investimento, estrutura e qualidade se mostram protagonistas no Brasil e na América do Sul.

De fato, os dois últimos campeões de Libertadores falam por si, mas não podemos esquecer dos outros títulos conquistados nesse passado recente. O Palmeiras, por exemplo, conquistou seis títulos desde 2015, sendo dois deles de Campeonato Brasileiro. Da mesma forma o Flamengo, que neste caminho empilhou títulos de Estadual, Brasileirão, Supercopa, e claro, Libertadores.

O jogo deste fim de semana, de fato, coroará o verdadeiro campeão da América de 2021, mas acredite que Palmeiras e Flamengo já são os verdadeiros vencedores pelo protagonismo em nosso cenário.

A grande final da Copa Conmebol Libertadores entre Palmeiras e Flamengo acontece no sábado (27), às 17 horas

