Palmeiras e Estudiantes se enfrentarão na final da Libertadores de 2026 após atuações decisivas nas disputas de pênaltis

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Palmeiras e Estudiantes de La Plata garantiram vaga na final da CONMEBOL Libertadores de 2026 após disputas de pênaltis dramáticas nas semifinais. Os goleiros Carlos Miguel e Fernando Muslera foram decisivos para a realização de um confronto histórico no Estádio Centenário, em Montevidéu, no dia 28 de novembro.

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Drama nos pênaltis abre caminho para Montevidéu

Palmeiras e Estudiantes de La Plata, dois pesos-pesados sul-americanos, disputarão a glória continental na final da CONMEBOL Libertadores de 2026, em 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu. As duas semifinais foram decididas nos pênaltis após jogos de volta tensos.

O Palmeiras eliminou o Fluminense, campeão de 2023, por 5 a 3 nos pênaltis após um empate por 2 a 2 no placar agregado. Já o Estudiantes resistiu com dez jogadores no Maracanã e eliminou o Flamengo, atual campeão, por 3 a 2 nas cobranças.

Quatro vezes campeão, o Estudiantes busca o quinto título, enquanto o Palmeiras de Abel Ferreira tenta conquistar o quarto.

Muslera brilha no Maracanã e supera a dor da Copa do Mundo

O goleiro Fernando Muslera teve uma atuação extraordinária contra o Flamengo, defendendo três pênaltis consecutivos cobrados por Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique. O uruguaio de 40 anos disputou um jogo de volta sem gols no qual o Estudiantes atuou por mais de 40 minutos com dez jogadores após a expulsão de Baltasar Rodríguez.

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Após brilhar no Maracanã, Muslera refletiu sobre sua trajetória emocional depois de uma campanha difícil na Copa do Mundo. “No plano pessoal, o futebol sempre dá outra chance”, afirmou Muslera.

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“Nas disputas de pênaltis, o goleiro tem essa vantagem extra de poder contribuir”, acrescentou, mencionando “a felicidade de querer realizar seus sonhos, de assumir responsabilidades nos bons momentos e nos não tão bons”.

Ferreira busca o terceiro título da Libertadores com o Palmeiras

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, chegou à sua quarta final da Libertadores em sete temporadas após a defesa decisiva de Carlos Miguel na cobrança de Nonato, do Fluminense. O treinador português volta ao Estádio Centenário, onde ergueu a taça em 2021.

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Ferreira, que conquistou onze títulos em seus seis anos à frente do Palmeiras, mantém o foco nas conquistas coletivas, não nas marcas individuais.

“Recordes, tempo... Não é isso que me move”, afirmou Ferreira anteriormente. “Tenho muito respeito pela história do Palmeiras; ninguém é maior que o Palmeiras. Adoro estar no Palmeiras.”

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Gigantes revivem rivalidade histórica de 1968 no Uruguai

A decisão em Montevidéu fecha um ciclo histórico: será uma reedição da final da Libertadores de 1968, quando o Estudiantes derrotou o Palmeiras no Estádio Centenário para conquistar seu primeiro título continental.

O Palmeiras chega à sua segunda final consecutiva após terminar como vice-campeão em 2025. A equipe conta com o goleiro Carlos Miguel, que defendeu pênaltis decisivos tanto nas quartas de final contra a LDU Quito quanto nas semifinais contra o Fluminense.

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O Estudiantes volta à final pela primeira vez em 17 anos, com o objetivo de repetir o triunfo de 2009 em solo uruguaio.