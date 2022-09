Palmeiras e Dudu divergem sobre tempo de contrato em renovação

Atacante pede vínculo até dezembro de 2026, enquanto o clube está disposto a acertar contrato até o fim de 2025

Palmeiras e Dudu iniciaram as conversas pela renovação contratual. As partes já se decidiram sobre as bases salariais — ele manterá a remuneração do atual vínculo —, mas têm divergências em relação ao tempo do acordo, como soube a GOAL.

O clube quer mantê-lo até dezembro de 2025, enquanto o jogador deseja firmar acordo até o fim de 2026. A renovação do atacante será negociada sem pressa, uma vez que o atual compromisso se encerra em dezembro de 2023.

O Palmeiras adota uma postura cautelosa em negociações. O clube atuou desta forma ao iniciar as tratativas com Raphael Veiga, que renovou até o fim de 2024 em junho do ano passado. O clube não quer adotar pressa e fazer um contrato que não tenha condições de arcar. O diretor de futebol Anderson Barros é quem discute a situação.

Dudu é dono da maior remuneração da Academia de Futebol atualmente. O atacante de 30 anos acredita que este pode ser seu último grande contrato na carreira e se anima com a possibilidade de permanecer por mais tempo no clube.

Em 2022, Dudu atuou em 46 partidas do Palmeiras, com 19 gols marcados e seis assistências. Ele esteve em campo por 3.202 minutos nesta temporada.