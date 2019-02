Palmeiras e Corinthians se reencontram pelo Paulistão depois de 10 meses de polêmico título do Timão

Verdão tentou impugnar decisão nos tribunais, mas não teve sucesso. Desde então, clube alviverde rompeu com FPF

Dez meses depois da polêmica decisão do Campeonato Paulista de 2018, que terminou com título do Corinthians em pleno Allianz Parque, o Derby voltará a ser disputado pela quinta rodada da fase de grupos da atual edição do Estadual e novamente na casa alviverde, neste sábado (2), às 17h (de Brasília). Desde aquele polêmico clássico muita coisa aconteceu dentro e fora de campo.

Para começar, os dois clubes tiveram rumos bem diferentes dali pra frente. Do lado do time campeão, Fábio Carille deixou o clube para assumir o Al Wehda, da Arábia Saudita, e foi substituído pelo auxiliar Osmar Loss, que, durou pouco no cargo, e foi substituído por Jair Ventura. Com nenhum dos dois, porém, o Timão emplacou e acabou tendo uma campanha vexatória no Brasileirão.

Para 2019, Carille voltou para o Corinthians e junto com ele vieram vários reforços de peso, como Boselli, Vagner Love e Ramiro. O Timão, porém, não começou bem o Paulistão e o treinador ainda tenta encontrar uma forma de jogar.

Já no Palmeiras, Roger Machado foi demitido no fim de julho do ano passado. Para o seu lugar, um velho conhecido e ídolo da torcida alviverde retornou: Felipão. Com ele, o Verdão quase não foi mais derrotado e, com méritos, conquistou o Brasileirão. Neste ano, o time soma 10 pontos em 12 disputados no estadual



(Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

Fora das quatro linhas, o Palmeiras tentou durante meses tentar provar que houve interferência externa na decisão no pênalti de Ralf em Dudu marcado e cancelado pelo árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza, aos 26 minutos do segundo tempo da partida disputada no dia 8 de abril do ano passado

Depois de o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo arquivar o pedido de impugnação da final, o Palmeiras entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que também encerrou o caso pouco tempo depois.



(Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

Desde o episódio, o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, sempre menosprezou a competição a qual chamou de "Paulistinha" logo após a perda do título. Além disso, o clube rompeu relação com a Federação Paulista de Futebol e não enviou representantes para a festa de encerramento de 2018 e nem para o sorteio da atual edição.

Apesar do discurso e da relação rompida, Felipão vem atuando com força máxima nas primeiras rodadas do Paulistão e trata o torneio como o primeiro grande objetivo da equipe.

O Corinthians, por sua vez, não quis nem saber da polêmica e sempre evitou comentar o assunto. Apenas ressaltou que o time foi de forma justa o campeão do Pauistão

Por tudo isso, a promessa é de mais um Derby quente neste sábado (2), no Allianz Parque, apenas com torcedores do Verdão.