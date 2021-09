Palmeiras e Allianz Parque trazem boas memórias a... Guilherme Arana

O lateral pode chegar ao jogo 200 justamente no estádio onde mais marcou gols como visitante, e contra a vítima preferida

O Atlético-MG, nesta terça-feira (21), visita o Palmeiras no Allianz Parque pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores da América. Mas, se o retrospecto do Galo não é dos melhores contra o Verdão, Guilherme Arana pode servir como trunfo para os mineiros, se conseguir jogar.

Mesmo jovem, Guilherme Arana já tem boa experiência no futebol. Contratado pelo Atlético-MG no começo de 2020, o lateral já é bicampeão brasileiro e tem passagens pela Europa. E foi justamente nas duas campanhas de título do Brasileirão, quando ainda jogava pelo Corinthians, que o camisa 13 fez do Palmeiras sua vítima preferida e do Allianz Parque o estádio adversário em que ele mais fez gols.

Ao todo, Arana marcou 15 gols em sua carreira profissional. Dois foram contra o Palmeiras, adversário que mais sofreu gols do lateral, as duas vezes, aliás, foram dentro do Allianz, casa do Verdão.

O primeiro destes gols, marcado em em setembro de 2015, no empate por 3 a 3 entre Corinthians e Palmeiras, na campanha do hexacampeonato brasileiro do Timão, foi também o primeiro marcado por Arana como atleta profissional. Na ocasião, ele fez o primeiro do Alvinegro, aos 25 minutos, para igualar o placar pela primeira vez.

Dois anos depois, na temporada em que o Corinthians conquistou seu sétimo título barsileiro, Arana voltou a marcar contra o maior rival, também na casa do adversário. Aos 20 minutos do segundo tempo, com assistência de Ángel Romero, o lateral fez o segundo do Timão, que fechou a vitória por 2 a 0.

Além do bom retrospecto de gols, Arana, que ainda é dúvida para o jogo contra o Palmeiras, se entrar em campo, ainda vai ter mais uma memória especial no Allianz Parque. Vivendo um dos melhores momentos da carreira, com atuações importantes pelo Galo e convocação para a seleção brasileira, o lateral pode fazer seu jogo de número 200 como atleta profissional justamente no palco de seu primeiro gol marcado.

"É muito bacana poder chegar a uma marca como essa, ainda mais em um clube tão especial como o Atlético Mineiro. Quando eu paro pra refletir sobre tudo o que passei, olho pra trás e me orgulho bastante. Foram muitas dificuldades superadas. Quem está do meu lado, sabe que não foi fácil chegar até aqui, muito pelo contrário, mas a gente conseguiu com muita dedicação e trabalho", disse o lateral sobre a marca que pode ser atingida nesta terça-feira.

Arana, porém, aparece como dúvida para a primeira parte da decisão da vaga na final da Libertadores. Depois de deixar o jogo contra o Fortaleza com dores no joelho direito, o lateral treinou à parte e é dúvida, no entanto, pode aparecer como titular se tudo correr bem.

O jogo está marcado para esta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília). A volta será uma semana depois, no dia 28, também às 21h30 (de Brasília), desta vez no Mineirão, com mando do Galo.